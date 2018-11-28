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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى 14.25 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 13.93 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 13.93 سيضغط على السعر للتوجه نحو 13.60 كمحطة رئيسية تالية، في حين إن اختراق 14.30 سيدفع السعر للارتفاع من جديد واستهداف مستوى 14.73 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 14.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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