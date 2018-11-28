شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الدعم – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من مستوى 1208.40، ولا يزال السعر داخل القناة التصحيحية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً حتى الآن، والذي يستهدف اختبار مستوى 1238.30 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1208.40 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 1200.00 ثم 1180.00 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1200.00 والمقاومة 1230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد