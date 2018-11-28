شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان للأوراق المالية تنضم لسوق مشتقات الأسهم بناسداك دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ضمان للأوراق المالية عن انضمامها إلى بورصة ناسداك دبي لتكون عضو تداول في سوق مشتقات الأسهم.

وأوضح بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن انضمام "ضمان" لسوق مشتقات الأسهم ضمن استراتيجاتها بعد الانضمام إلى سوق الأوراق المالية بناسداك دبي في مارس 2017.

وحصلت شركة الأوراق المالية والاستثمار - الإمارات (سيكو الإمارات) في فبراير الماضي على عضوية سوق ناسداك دبي للمشتقات.

وتخطط ناسداك دبي لتوسيع سوقها للعقود المستقبلية على مراحل، بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات المتعلقة بأسهم الشركات الأخرى المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العقود المستقبلية في مؤشرات أسعار الأسهم.

وأطلقت ناسداك دبي العقود المستقبلية للمؤشر العام لسوق دبي المالي والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مطلع عام 2018.

وأطلقت 12 شركة سعودية التداول على أسهمها بسوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي خلال شهر سبتمبر 2018.

وافتتحت سوق المشتقات لتداول العقود المستقبلية على أسهم سبع شركات في سبتمبر 2016.

وتجذب سوق ناسداك دبي للمشتقات نشاطاً كبيراً من جانب المستثمرين الذين يحققون استفادة من الرافعة المالية لتعظيم العائد المالي لعمليات تداولهم.