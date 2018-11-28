الان تتابع «فيتش» تتوقع إجراء السعودية تغييرات تنظيمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قالت وكالة فيتش إنها تتوقع أن تجري المملكة العربية السعودية تغييرات تنظيمية لتحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ وتحقيق التعاضد بين الشركات الأصغر حجما. وأضافت أن مؤسسة النقد العربي السعودي تخوض عملية لتحديث إطارها الإشرافي، وهو ما سيعزز سوق التأمين السعودية.

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