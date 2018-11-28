شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية للأخشاب: 12 مليون جنيه حجم الإنتاج بزيادة 200% خلال 2017 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد شعبان رئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال، أن شركته نجحت فى زيادة حجم الإنتاج فى تصنيع الأخشاب ليصل إلى 12 مليون جنيه خلال 2017-2018، بزيادة 200%، وذلك مقارنة بـ4.4 مليون جنيه عن عام 2016-2017.

وأرجع شعبان لـ"الخليج 365" ارتفاع حجم الإنتاج إلى استكمال أعمال التطوير لمصنع الأثاث وتحويل واستخراج أجود الخامات من الأخشاب الخام وفقا للمواصفات القياسية وزيادة ثقة العملاء المتعاملين.

وأكد رئيس الشركة التجارية للأخشاب أنه جارى العمل على التعاون مع شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" لعرض جميع منتجات الشركة بفروع "هانو" المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية مما يدعم المركز المالى للشركة.

وأضاف شعبان أن شركته تسعى إلى تدعيم سيارات النقل لتسهيل أعمال نقل الإنتاج التام والأخشاب الخام، إلى جانب استكمال تحديث مصنع الأثاث من خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة وإنتاج ألواح خشب البانو.