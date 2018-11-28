شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يخترق سقف قناة سعريه هابطة - تحليل صباحي - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 39.73 ، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5384.58 ، طيلة ثبات الدعم 5301.54 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5301.54 ومستوى المقاومة 5384.58 .
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