شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع لجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع هو الثاني على التوال بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 44.58 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الأخيرة المدى القصير . ولذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 . عدد أسهم الشركات الرابحة 139 عدد أسهم الشركات الخاسرة 39 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 عدد أسهم الشركات المتداولة 187

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