شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة لليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1295 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1289 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1299، بينما حقق الأدنى له عند 1.1286.

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل إلى صدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-ثري والتي قد تعكس استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.2% مقابل 3.1% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلك الألماني والتي تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.5 مقابل 10.6 في هذا الشهر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% خلال الربع الثالث مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.5%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 76.7$ مليار مقابل 76.0$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 4.0% إلى نحو 575 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند نحو 553 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لنيويورك تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي".