شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في 13 شهراً متغاضية توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 26 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، ما قد يعكس فائض في المخزونات للأسبوع العاشر على التوالي وأطول مسيرات فوائض في المخزونات منذ النصف الأول من عام 2015.

وفي تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.91% لتتداول حالياً عند مستويات 52.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.56$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.90% لتتداول عند 60.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.21$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.38 موضحة توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% خلال الربع الثالث مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.5%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 76.7$ مليار مقابل 76.0$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 4.0% إلى نحو 575 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند نحو 553 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لنيويورك تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم أمس الثلاثاء بعض التقرير التي أفادت بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات الشهر الماضي عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح يوم الخميس الماضي أن مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال تشرين الثاني/نوفمبر تفوق مستويات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض.

ويذكر أن الفالح أعرب مؤخراً أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام القادم مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق، وأن بلاده تعتزم خفض إمداداتها النفطية خلال الشهر المقبل بالتزامن مع إجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الإنتاج هناك، وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب أيضا في مطلع الأسبوع الماضي عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الأمر الذي جاء ذلك مخالفاً للتقرير التي تطرقت مؤخراً لعزم أوبك وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه أيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مطلع الأسبوع الماضي لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية التي فاقت توقعات الأسواق وارتفاع النفطي الصخري الأمريكي أدى لانخفاض الأسعار.

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي استقرار الإنتاج الأمريكي من النفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً يأتي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع الثالث من عام 2016 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.