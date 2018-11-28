شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الأربعاء لتلحق بشكل أو بأخر بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات جلسة الأمس على اللون الأخضر لليوم الثاني على التوالي عقب تعليق المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو حيال تطورات الحرب التجارية القائم بين واشنطون وبكين والتي أعادت أمال المستثمرين في حلحلة النزاع التجاري بينهم.

هذا وقد نوه كودلو لكون الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج يوم السبت كان بمثابة فرصة "لطوي صفحة" في الحرب التجارية، موضحاً أن المحادثات التجارية مع الصين خيبت آمال البيت الأبيض وأن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن صرحتاً أنه قد يتم فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين إن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال قمة مجموعة العشرين.

وختاماً أفاد كودلو أن البيت الأبيض يرى أن لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني في الأرجنتين على هامش قمة العشرين فرصة كبيرة لتراجع الصين عن نهجها الحالي في المحادثات، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس الثلاثاء أنه إذا لن يتم التوصل لاتفاق مع الصين، فأنه سيتم فرض تعريفات إضافية على سلع صينية بقيمة 267$ مليار.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم في النادي الاقتصادي لنيويورك تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، والذي سوف يأتي عقب ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي 3.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.20% وليربح 3.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,647.48، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.84% ليربح هو الأخر 185.42 نقطة ويصل إلى المستوى 22,137.82.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليربح 15.58 نقطة ويصل إلى المستوى 3,152.82. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 4.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,578.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.68% ليربح 180.18 نقطة ويصل إلى المستوى 26,512.14. بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار عند مستويات الافتتاحية موضحاً انخفاضه 0.04 نقطة ويصل إلى المستوى 2,099.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.44% ليربح 38.54 نقطة ويصل إلى المستوى 8,712.36، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 6.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,721.40.