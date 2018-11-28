شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6794 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6789 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6798، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6784.

هذا وقد تابعنا عن الكشف عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي، وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدرين أور عن تقرير الاستقرار المالي في ولينجتون، وصولاً إلى شهادة أور حيال تقرير الاستقرار المالي أمام لجنة اختيار البرلمان النيوزيلندي في ولينجتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% خلال الربع الثالث مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.5%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 76.7$ مليار مقابل 76.0$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 4.0% إلى نحو 575 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند نحو 553 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لنيويورك تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي".