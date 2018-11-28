شكرا لقرائتكم خبر عن الانماء يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة الإنماء العقارية (ERESCO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 5.22% بما يعادل 1.80 نقطة ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 36.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 43.50 إلى 28.50) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 36.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 37.77 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.23 ومستوى المقاومة 37.77 .