شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 ، طيلة ثبات الدعم 205.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 205.00 ومستوى المقاومة 215.00 .