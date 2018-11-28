شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 37.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.30 إلى 26.50) ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.10 ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق هذا المستوى ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 40.00 .