شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 3.00 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 270.00 ، طيلة ثبات الدعم 257.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 257.00 ومستوى المقاومة 270.00 .