شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يغلق على ارتفاع هو الثاني على التوالي – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.81% بما يعادل 1.20 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.90 ومستوى المقاومة 34.50 .