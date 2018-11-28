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شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يغلق على ارتفاع هو الثاني على التوالي – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.81% بما يعادل 1.20 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.90 ومستوى المقاومة 34.50 .
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