شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة عقارات الكويت (KRE) في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 53.28 ، هذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 68.30 إلى 44.00) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 1.20 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 53.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 56.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.30 ومستوى المقاومة 56.15 .