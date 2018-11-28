شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.96% بما يعادل -0.50 نقطة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 17.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 17.30 .