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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 837.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 4.00 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 837.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 860.69 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 819.00 ومستوى المقاومة 860.69 .
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