الان تتابع تصريحات ترامب تقود الدولار لأعلى مستوى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

ارتفع الدولار بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمضي قدما في فرض رسوم على سلع الصينية، مما أجج المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعزز الطلب على العملة الأمريكية.

وتراجع الجنيه الاسترليني بصفة عامة بعد أن قال ترامب يوم أمس إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يزيد من صعوبة التجارة بين واشنطن ولندن.

وبشكل منفصل أبلغ ترامب صحيفة وول ستريت جورنال أنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% حاليا.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% إلى 97.28 وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.

وصعد الدولار على مدى الجلستين السابقتين مع إقبال المستثمرين على العملة الأكثر سيولة في العالم باعتبارها ملاذا آمنا وسط مخاوف من فقدان زخم التعافي الاقتصادي العالمي.