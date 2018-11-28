شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليون طن نخالة مستخرجة من عمليات طحن الدقيق خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية عن بلوغ كمية النخالة التى تم استخراجها خلال التسع أشهر الأولى من عام 2018 أربعة ملايين و127 ألف طن نخالة. وأشار التقرير أن الربع الثالث من عام 2018 شهد نشاطا واسعا فى قطاع طحن القمح، مما أنعش القطاع الخاص الذى كان يعانى من تعطل النشاط وبعضه كان مهددا بالغلق بعد ارتفاع عدد المطاحن وبلغ إجمالى ما تم استخراجه من دقيق ما يقرب من 6.800 مليون طن. وترجع هذه الزيادة إلى فتح باب التصدير لدول الجوار مثل ليبيا واليمن.

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