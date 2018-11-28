شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.80 درهم، ملامسا لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.79 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الهام والقوي عند 1.70 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 1.79 درهم. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.77 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط