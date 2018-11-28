شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) ينتعش مرة أخرى -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 17.20 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 16.85 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، الا ان السهم مازال يتحرك بشكل عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 16.85 درهم ومستوى 17.40 درهم، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.10 وبين مستوى المقاومة هو 17.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد