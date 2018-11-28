شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات أمس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 0.52 درهم، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.50 درهم، في إشارة الى سيطرة القوى الشرائية على التداولات خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأعلى لمستوى المقاومة 0.54 درهم كمستوى اول ثم 0.60 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 0.49 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد