شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 4.15 درهم أمس الثلاثاء، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 4.50 درهم، ليغلق بذلك أسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما ينذر بإمكانية إعادة السهم اختبار مستوى الدعم 4 درهم كمستوى اول ثم 3.50 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.08 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.19 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط