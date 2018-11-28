شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يصل لدعم هام -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.65 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي وهو ما أشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الحالي، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وبالتزامن مع استمرار الميل الهابط للمؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 1.65 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط