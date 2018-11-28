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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة أمس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.395 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية في الاجل القصير والتي من المتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم النفسي عند 0.35 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.42 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.41 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 28-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .