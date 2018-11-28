شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة أمس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.395 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية في الاجل القصير والتي من المتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم النفسي عند 0.35 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.42 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.41 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط