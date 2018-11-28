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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.53 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، حيث انهى تداولات أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.54 درهم، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.49 هدرهم، وذلك شرط اختراق السهم لمستوى 0.53 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 28-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .