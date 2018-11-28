شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.53 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، حيث انهى تداولات أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.54 درهم، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.49 هدرهم، وذلك شرط اختراق السهم لمستوى 0.53 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط