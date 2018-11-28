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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم مرة أخرى لأسفل ليغلق أمس الثلاثاء ثالث جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.25 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.26 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Bollinger Bands " نلاحظ اغلاق السهم أسفل الحد السفلي له، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.22 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.27 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 28-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .