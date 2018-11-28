شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم مرة أخرى لأسفل ليغلق أمس الثلاثاء ثالث جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.25 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.26 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Bollinger Bands " نلاحظ اغلاق السهم أسفل الحد السفلي له، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.22 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط