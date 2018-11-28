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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ ثلاثة أسابيع، حيث اغلق أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.929 درهم، وذلك بعدما شهد جلسة عنيفة مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يعكس تحكم البائعين في التداولات في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 0.92 درهم كمستوى اول ثم 0.88 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.96 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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