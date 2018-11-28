شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يحافظ على اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1.39 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.45 درهم، ومقتربا من الحد السفلي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى 1.25 درهم والذي يشكل الهدف السعري الناتج من اختراق السهم للقناة الهابطة طويلة الأجل كمستوى اول ثم 1.10 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.35 وبين مستوى المقاومة هو 1.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط