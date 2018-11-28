شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يسجل ادنى مستوى في ثلاثة سنوات -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما أشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 2699 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر يناير من عام 2016، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2710 نقطة، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية الحالية، كما انزلق المؤشر أسفل القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2720 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يسجل ادنى مستوى في ثلاثة سنوات -تحليل صباحي- 28-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .