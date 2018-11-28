شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات أمس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4960 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 4950 نقطة لخامس جلسة على التوالي، حيث مازال المؤشر يشهد تذبذب في الأداء صعودا وهبوطا طيلة الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتجه في المؤشرات الفنية لأسفل، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 4950 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى 4850 نقطة، ومع ذلك في حالة نجاح المؤشر في الارتفاع أعلى مستوى 5000 نقطة مرة أخرى، فسيعيد اختبار مستوى المقاومة 5080 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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