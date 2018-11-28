شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في قناة هابطة-تحليل صباحي- 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10355 نقطة، في ظل استمرار تداولات المؤشر في قناة هابطة قصيرة الأجل، والذي يلامس المؤشر الحد العلوي لها، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل مرة أخرى في عملية جني أرباح قد تصل بالمؤشر لمستوى الدعم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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