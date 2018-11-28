شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإدارة: الموظف مستقبلا سيعمل فى أى وقت ومن أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المعهد القومى للإدارة إنفوجراف، يوضح الفرق بين الموظف فى الوقت الراهن والموظف مستقبلاً، وذلك فى إطار تطبيق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتى تشمل خطة تستهدف الارتقاء بمستوى الموظفين الحكوميين، وفيما يلى الفارق بين الموظفين سابقا ومستقبلًا.

فى السابق بحسب الانفوجراف يعمل الموظف بشكل روتينى فى مكان الشركة ويستخدم معدات المؤسسة ويقتصر تركيزه على المعلومات الواردة ويترقى داخل السلم الوظيفى.

على العكس فى المستقبل، يعمل الموظف فى أى وقت وفى آى مكان ويستخدم أى جهاز محمول لإنجاز مهمته ويركز على النتائج ويخلق نظامه التطورى.