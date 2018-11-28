عماري عبد العظيم: حلول لتنشيط قطاع السياحة

كتبت: شرين طه

عماري عبد العظيم منصب رئيس شعبة السياحة والطياران بالغرف التجارية، عضو لجنة السياحة بالقاهرة ومستشار لجنة السياحة بالبرلمان سابقا، أن جزء من أسباب ركود قطاع السياحة، عدم مواكبة متطلبات العصر حالي بقانون الذى صدر خلال سنه 1967.



وأوضح عبد العظيم في تصريح خاص لـ" الموجز"، ان غياب السياحة عدم طرح حلول لمشكلات تسويقية، بالإضافة لسوء تنظيم من قبل متخذ القرار المتمثل في وزارة السياحة.

ولفت بضرورة إنشاء خطوط تواصل بين وزارة السياحة والشركات العالمية بالخارج بأهداف محدده مسبقا.