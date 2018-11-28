شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات الجلسة إيجابية عقب تعليقات كودلو على التوترات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء عقب تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع تداولات الجلسة في أعقاب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاريك كودلو والذي أفاد بأن الاجتماع الذي عقد بن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج يوم السبت كان بمثابة فرصة "لطوي صفحة" في الحرب التجارية.

وفي نفس السياق، أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كودلو أن المحادثات التجارية مع الصين خيبت آمال البيت الأبيض وأن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن صرحتاً أنه قد يتم فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين إن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال قمة مجموعة العشرين، مضيفاً أن البيت الأبيض يرى أن لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني فرصة كبيرة لتراجع الصين عن نهجها الحالي في المحادثات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والذي نوه من خلاله لكون الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال ملائماً وأن البيانات الاقتصادية تدعم التوجه نحو السياسة الطبيعة وسط قوة سوق العمل وارتفاع معدلات الأجور.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 5.3%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 135.7 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 136.2، وحديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك في حلقة نقاش عن الاقتصاد والتنظيم بالإضافة إلى الابتكار المالي ومستقبل المدفوعات في ذلك المؤتمر السنوي في نيويورك.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه يوم أمس الثلاثاء أنه من غير المتوقع أن يتم التحرك في فرض دفعة جديدة من التعريفات الجمركية على الصين، وأنه أيضا من غير المرجح أن يتم قبول طلب الصين بوقف زيادة التعريفات الجمركية على سلعها التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% مع مطلع العام المقبل من 10%، موضحاً أنه إذا لن يتم التوصل لاتفاق مع الصين، فأنه سيتم فرض تعريفات إضافية على سلع صينية بقيمة 267$ مليار.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي" في النادي الاقتصادي لنيويورك، والذي سوف يأتي عقب ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي 3.5%.

كما يتطلع المستثمرين أيضا بعد غداً الخميس للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي انعقد في السابع والثامن من هذا الشهر في واشنطون، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، والإفادة عن عزمهم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.44% أي بنحو 108.49 نقطة عند مستويات 24,748.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33% أي بنحو 8.75 نقطة ليختتم عند مستويات 2,682.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01% أي بنحو 0.85 ليختتم عند مستويات 7,082.70 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير القادم انخفضت 0.66% لتتداول حالياً عند 1,220.60$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.70$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 97.37 موضحاً الأعلى له منذ 13 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

وارتفعت أسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 0.31% لتتداول عند 51.79$ للبرميل موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 51.63$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 0.13% ليتداول عند 60.56$ للبرميل موضحة ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 26 من الشهر ذاته مقارنة مع الافتتاحية عند 60.48$ للبرميل.