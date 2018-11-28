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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال ايتون فانس للربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ايتون فانس اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع العائدات إلى ما قيمته 436.0$ مليون مقابل 405.7$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة ايتون فانس في نيويورك بنسبة 1.99% أي بنحو 0.83 نقطة إلى مستويات 40.96$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب خفض الشركة توقعاتها لصافي أرباح العام المالي المقبل 2019 إلى ما بين 2.26$ و2.36$ للسهم الواحد من ما بين 2.65$ و2.80$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة ايتون فانس للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 105.2$ مليون أو 0.85$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 89.6$ مليون أي 0.70$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
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