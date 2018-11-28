شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار القمح للأدنى لها في أسبوع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار القمح بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لليوم ذاته وفقاً للعملاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج ومصدر للقمح عالمياً.

في تمام الساعة 08:29 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 آذار/مارس المقبل 1.46% إلى 5.0650$ للبوشل موضحة الأدنى لها منذ 20 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 5.1400$ للبوشل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 97.36 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

هذا وقد تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والذي نوه من خلاله لكون الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال ملائماً وأن البيانات الاقتصادية تدعم التوجه نحو السياسة الطبيعة وسط قوة سوق العمل وارتفاع معدلات الأجور.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 5.3%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 135.7 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 136.2، وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه الحديث المرتقب لرئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك في حلقة نقاش عن الاقتصاد التنظيم، الابتكار المالي ومستقبل المدفوعات في ذلك المؤتمر السنوي في نيويورك.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تقرير عمليات التفتيش على المحاصيل للتصدير والذي أوضح أنه تم فحص 252.5 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنقضي مع 22 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل فحص 509.3 ألف طن متري في الأسبوع السابق، ومقارنة بفحص 348.3 ألف طن متري في نفس الفترة من العام الماضي.

وتبلغ بذلك مجمل عمليات التفتيش على محاصيل القمح المعدة للتصدير للعام التسويقي 2018-2019 والذي بداء مع مطلع حزيران/يونيو الماضي وينقضي مع نهاية أيار/مايو المقبل 10 مليون طن متري مقابل 12.4 مليون طن متري في نفس الفترة من العام التسويقي السابق.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير قي مطلع الأسبوع الجاري لكون الهيئة العام المصرية للسلع التموينية قد قامت بشراء 240.0 ألف طن من الموردين العالميين، وتحديداً 120.0 ألف طن متري من الولايات المتحدة و60 ألف طن متري من روسيا و60 ألف طن متري أخرى من رومانيا، ونود الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح عالمياً وأن الهيئة العامة المصرية هي المسئولة عن استيراد القمح هناك.