بدء الإنتاج من بئر نفطي في حقل النافورة شرق ليبيا

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازى الليبية, اليوم الثلاثاء, أنها وضعت بئرا نفطيا في حقل النافورة على خط الإنتاج, مشيرة إلى أن البئر ينتج حاليا 1500 برميل يوميا.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط أوردته بوابة /الوسط/ الليبية أن الشركة تمكنت يوم الأحد الماضى من استكمال وضع البئر (ع1) بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج, والذي كان قد تم استكشافه وحفره في نهاية عام 2000″.

وأوضح البيان أن البئر النفطي يندرج ضمن مجموعة من الآبار (ع ,ث ,ج), التي تم تخصيص ميزانية لها كجزء من البرنامج الاستكشافي والتنموي للشركة.

وتوقعت شركة الخليج العربي للنفط أن ترتفع قدرته الإنتاجيqة إلى 3000 برميل يوميا فور تشغيل المضخات الغاطسة بحسب البيان.

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