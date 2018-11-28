«إعمار» تنجز بيع خمسة فنادق ل «أبوظبي للفنادق» خلال أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أعلنت «إعمار العقارية»، أن شركة أعمال الضيافة والترفيه المملوكة لها بالكامل «مجموعة إعمار للضيافة»، قد وقعت الوثائق النهائية مع «أبوظبي الوطنية للفنادق» لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي، وأعلن الطرفان أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط، ومن المتوقع استكمالها بنهاية 2018 أو مطلع 2019.



وتضم محفظة الفنادق كلاً من: «العنوان دبي مول» و«العنوان بوليفارد» و«العنوان مرسى دبي» و«فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة»، مع نحو 1000 غرفة إجمالاً.



وبموجب الصفقة، ستدخل «أبوظبي الوطنية للفنادق» في اتفاقيات إدارة طويلة الأمد مع «مجموعة إعمار للضيافة»، حيث ستواصل الأخيرة تشغيل الأصول المنضوية تحت مظلة العلامتين التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات».



وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «حققت أعمال إعمار في قطاع الضيافة نمواً كبيراً منذ إطلاقها عام 2007، ولذلك فإن الانتقال إلى أعمال إدارة الأصول سيتيح الاستفادة المثلى من القدرات الحقيقية للشركة في هذا المجال».



ومن جانبه، قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للفنادق»: «ستساهم الصفقة في تعزيز حضورنا في دبي وتوسعة محفظتنا في قطاع أصول الضيافة الفاخرة التي تشمل حالياً ريتز كارلتون أبوظبي، جراند كانال، وبارك حياة جزيرة السعديات، وسوفيتيل جميرا بيتش ريزيدنس، إضافة إلى مجموعة عقاراتنا من علامات تجارية راقية مثل لو ميريديان وشيراتون وفندقي هيلتون في إمارة أبوظبي (يجري حالياً تحويل علامتيهما التجارية إلى راديسون بلو)، ولدى أبوظبي الوطنية للفنادق، حصص في منتجعات في مصر والمغرب أيضاً، وتتمتع شركتنا بإرث عريق يمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمن، ونسعى دائماً إلى مواصلة النمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمينا، وكلي ثقة بأن الشراكة المستمرة مع مجموعة إعمار للضيافة ستكون رافداً قوياً لنمو الشركتين في المرحلة المقبلة».



ومن جانبها قالت رولا أبومنة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، المستشار المالي للصفقة: «يحذونا الفخر في بنك ستاندرد تشارترد ونحن نقدم خبراتنا ومصادرنا في سبيل إتمام هذه الصفقة، التي ستسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية والعائد الأفضل على المساهمين في كلتا الشركتين: إعمار وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، تؤكد هذه الصفقة حرص البنك والتزامه بتقديم أفضل الحلول الاستشارية المبتكرة في العالم»