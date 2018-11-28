شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط مترقباً ال «20» و«أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء تحت ضغط إنتاج السعودية القياسي رغم مساعي أكبر منتج في «أوبك» لخفض الإمدادات قبل اجتماع المنظمة في النمسا الأسبوع المقبل.

وهبط خام القياس العالمي «برنت» في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولاراً للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولار ليصبح منخفضاً 32 سنتاً بما يعادل 0.5 %عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.9 % إلى 51.18 دولار للبرميل.

وكان مصدر بقطاع النفط قال: إن السعودية زادت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر /‏تشرين الثاني، إذ ضخت ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يومياً منذ بداية الشهر.



وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر/‏ تشرين الأول، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموماً. ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأكد محللون اقتصاديون أن كل تراجع بعشرة دولارات في سعر برميل النفط يعني تعزيز الدخول ب0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة الكبرى المستوردة للنفط. ويعني نفس التراجع في الأسعار تباطؤاً في نمو الناتج المحلي في اقتصادات دول الخليج.

من جانب آخر، قالت «أرامكو»: إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يومياً من 14 ملياراً في الوقت الحالي. (وكالات)