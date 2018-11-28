شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج «إكسبو 2020» لأفضل ممارسات الاستدامة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



اختتم «إكسبو 2020 دبي» أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث الذي شكل علامة فارقة في المسيرة نحو استضافة أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.



شهد الاجتماع حضور 626 ممثلاً عن الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون أكبر اجتماع للمشاركين الدوليين يُعقد حتى الآن.



وشملت فعاليات اجتماع المشاركين الدوليين عددًا من جلسات الإحاطة لتعريف ممثلي الدول بالتقدم المحرز في سير العمليات وتفاصيل الدعم الذي يقدمه «إكسبو 2020 دبي» للدول المشاركة إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت فيها الدول المشاركة تصاميم الأجنحة ومحتواها ومواضيع مختلفة ذات صلة بمشاركتها.



كما زار المشاركون الموقع في جولة ميدانية للاطلاع عن كثب على سير الأعمال.



منصة للمعرفة



وقالت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «من خلال شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، يهدف «إكسبو 2020 دبي» لتوفير تجربة تتجاوز مجرد تقديم المعلومات، إلى العمل على إنشاء منصة للمعرفة والتعلم تدفع كل زائر نحو مستويات جديدة من الوعي».



«عندما نسدل الستار على فعالياتنا في 2021 – العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات – نتطلع إلى أن نكون قد فتحنا أبوابًا جديدة مع المجتمع الدولي. وسوف نحقق ذلك من خلال التعاون الذي يتيح لنا تشكيل هويات جديدة وغنية بصفتنا أعضاء في مجتمعات أكبر وأفرادًا نتشارك في هويتنا الإنسانية».



وتم تنظيم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض، المنظمة الدولية المشرفة على معارض إكسبو الدولية. وشهد الاجتماع الذي يُنظم بصورة دورية مشاركة سفراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للدول المشاركة وممثلين عن المكتب الدولي للمعارض وأعضاء في اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.



إكسبو دولي استثنائي



وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «كان اجتماع المشاركين الدوليين لهذا العام مثمرًا ومتميزًا ونحن ممتنون لاستضافة دبي لهذا الاجتماع التفاعلي الممتع والغني بالمعلومات».



«كانت ملاحظات الدول المشاركة خلال اليومين الماضيين في غاية الإيجابية، وخلال الجولة في الموقع لمسنا بأنفسنا التقدم المذهل في سير الأعمال الهادفة لتنظيم إكسبو دولي استثنائي. نتطلع قدماً للتعرف على المزيد من تصاميم أجنحة الدول ومحتواها خلال الأشهر المقبلة».



وشهد اجتماع المشاركين الدوليين أيضا إطلاق برنامج «إكسبو 2020 دبي» لأفضل الممارسات العالمية تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام»



ويهدف البرنامج العالمي الجديد لتفعيل تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر من خلال جمع المبادرات البسيطة والفعالة في الوقت نفسه وتسليط الضوء عليها، بهدف تبنيها واستنساخها وتوسيع نطاقها، ليكون لها أثر عالمي أكبر. وقد يتاح للمتقدمين للبرنامج الذين يقع عليهم الاختيار فرصة عرض منتجاتهم وحلولهم أمام الملايين من الناس في إكسبو 2020 دبي.



وانسجامًا مع التزام إكسبو 2020 دبي بأن يكون إكسبو دوليا للجميع فإن البرنامج، المفتوح باب التقديم له حاليا، متاح للحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات العامة والجامعات والمؤسسات التعليمية والشراكات العامة والخاصة والمجتمعات والأفراد ورواد الأعمال والمخترعين.



عقود المشاركة



وأكدت حتى الآن 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ليعزز الحدث الدولي المرتقب مكانته كوجهة عالمية تجمع شعوب العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وشهد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث تأكيد 26 دولة لموضوعات مشاركتها واختيارها لمواقع أجنحتها من خلال توقيع عقد المشاركة الرسمي في «إكسبو 2020 دبي» وشملت أنتيغوا وباربودا، وبنجلاديش، وباربادوس، وبيليز، وموريتانيا، ومولدوفا، والمغرب، وناميبيا، وفلسطين، وبولندا، وسانت فينسنت وجرينادين، وساموا، وصربيا، وسنغافورة، وسورينام.



وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالًا بالإبداع والتقدم الإنساني.