شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لريادة الأعمال» يستعرض التطور البيئي ل «الناشئة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تجمع أكثر من 3000 شخص يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في نادي الشارقة للجولف والرماية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، المهرجان الأكثر نموّاً في مجال ريادة الأعمال بالمنطقة.



جمع المهرجان، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حشداً من الشباب ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة، إلى جانب عرض أفضل 70 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بلدة الشركات الناشئة للمهرجان.



في كلمته الافتتاحية بعنوان «ثمن ريادة الأعمال»، حث محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ومؤسس شركة نون للتجارة الإلكترونية، الشباب على مواصلة التعلم واستغلال الوقت؛ إذ قال: «لن يمكنكم تحقيق أي شيء دون المثابرة والاجتهاد. لا بد من التركيز والعمل ليل نهار على كيفية التطور. الوقت ثمين وذو قيمة كبيرة».



كذلك، نصح العبار رواد الأعمال بأن يفعلوا ما يحبون، وأن يركزوا على تلبية حاجات سكان المنطقة الذين يزيد عددهم على 300 مليون نسمة، مضيفاً: «عدد سكان الولايات المتحدة 300 مليون نسمة أيضاً، وهذا يؤكد أن لدينا إمكانات هائلة».



الجرأة للتغيير



أشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، إلى أن الشركات الناشئة بالمنطقة قادرة على تحقيق شهرة عالمية؛ إذ قال: «يمكن أن يظهر رواد الأعمال والتقنية من هنا، رسالتي لكم هي ألا تشعروا بالرضا والاكتفاء، دعونا نرفع سقف توقعاتنا، ونتحلى بالجرأة للتغيير، ليس في الإمارات فقط، بل في العالم أجمع».



قائمة المتحدثين



شملت قائمة المتحدثين أيضاً كلاًّ من: رائد الأعمال الأمريكي جاري فاينرتشوك، رئيس مجلس إدارة شركة فاينر إكس، ورائدتي الأعمال الأمريكيتين هدى ومنى قطان، الشريكتين المؤسستين لشركة هدى بيوتي، ورائد الأعمال الماليزي فيشن لاكياني، مؤسس شركة مايند فالي، والبريطانية كاثرين بارسونز، المديرة التنفيذية لشركة ديكوديد، والأمريكية ليلى



جانا مؤسسة منظمة سماسورس، والبريطانية سوازن جرينفيلد، الباحثة في علم الأعصاب، وبلال بلوط، الشريك المؤسس لمجموعة شركات بي إم بي، ورائدة الأعمال السعودية أضوى الدخيل، وغيرهم.



منصة مرموقة



قالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز شراع: «يُعد هذا المهرجان منصة مرموقة تمكّن أصحاب المصلحة من التواصل مع رواد الأعمال في المنطقة؛ بهدف بناء مستقبل أفضل، ومنحهم فرص الاستثمار والإرشاد، وإجراء المناقشات البناءة حول التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة وفرص الاستثمار، ويعزز نجاح المهرجان رؤية المركز لجعل إمارة الشارقة مركزاً للابتكار وريادة الأعمال».



أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن التزام المدينة بالمشاركة في المهرجان يُعد جزءاً من جهودها، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للمساهمة في خلق بيئة مثالية لريادة الأعمال، وشدد المدفع على أن المدينة تفخر بكونها شريكاً استراتيجياً لمركز شراع، قائلًا: «أُسِسَت مدينة الشارقة للإعلام لدعم وتمكين الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة للابتكار والإبداع».



وقال جاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي: «هدفنا في المصرف هو تعزيز علاقتنا بمركز شراع، نسعد بكوننا شريكاً فعالًا للمهرجان؛ فهي فرصة رائعة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، في ظل اقتصاد مبتكر قائم على المعرفة، والتواصل مع الخبراء الذين كان لهم دور فعال في تطوير قطاع ريادة الأعمال في الشارقة والإمارات».



مشاركة صناع القرار



شهد جدول أعمال المهرجان مشاركة أكثر من 100 من أبرز القادة والمستشارين والخبراء وصناع القرار في القطاعات الحكومية والأكاديمية والتقنية والتجارية؛ لإلقاء المحاضرات وإجراء المناقشات وورش العمل في مجموعة من الموضوعات، شملت ريادة الأعمال الاجتماعية والاقتصادات المبتكرة والتقنيات المستقبلية والهدّامة والتقنيات المالية، وتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة.



نُظِمت نسخة هذا العام من المهرجان بدعمٍ من الشركاء الذهبيين، وهم: مصرف الشارقة الإسلامي، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إضافة إلى الشركاء الفضيين، وهم: غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة الشارقة لتطوير القدرات، ودهانات ناشونال، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.