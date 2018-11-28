«القيادية» تهبط بالأسهم وسط عمليات تجميع محدودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تراجعت الأسهم المحلية، أمس، تحت وطأة الضغوط على معظم المؤشرات القطاعية لا سيما القيادية منها في العقار والبنوك، مع استمرار الأجانب والمحافظ في القيام بعمليات تجميع محدودة لم تشفع لمؤشرات الأسواق بالصعود.



جاء ذلك من خلال توجه الأجانب غير العرب للشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ نحو 16 مليون درهم محصلة شراء، و3.36 مليون محصلة شراء في دبي، والمحافظ بمحصلة شراء بنحو 32 مليوناً في السوقين.

ووصلت سيولة الأسواق إلى 390.4 مليون درهم، منها 179.1 مليون درهم في دبي، و211.34 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 230.3 مليون سهم، توزعت بواقع 134.5 مليون سهم في دبي، و95.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 53 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك عبر 5077 صفقة.

وتعمقت خسائر سوق دبي المالي من خلال تراجعه 1.02% إلى مستوى 2699.6 نقطة، متأثراً بهبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، مع استقرار قطاع الصناعة فقط.

وهبط قطاع العقار بنسبة 1.87% بضغط رئيسي من إعمار العقارية بتراجعه 3.16% وأرابتك 3.24% وديار 0.25% وإعمار للتطوير 0.41% والاتحاد العقارية 3.39%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.48% بفعل انخفاض سهم الإمارات دبي الوطني 2.17% فيما نجح سهم دبي الإسلامي في تذليل خسائر القطاع بارتفاعه 1.15%.

ونزل كذلك قطاع الاستثمار بنسبة 0.45% بعد نزول سهم دبي للاستثمار 0.71% وسوق دبي المالي 0.12%، فيما استطاع سهم شعاع كابيتال العودة للمكاسب بنسبة 1%.

وعلى صعيد قطاع النقل تراجع هو الآخر قرب 1% نتيجة تراجع سهم أرامكس 0.92% والخليج للملاحة 5.45%، بالتزامن مع استقرار العربية للطيران.

من جانبه انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% عند مستوى 4960 نقطة بفعل تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والطاقة.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.23% نتيجة نزول سهم أبوظبي الأول 0.41% فيما استطاع سهم أبوظبي التجاري تقليص خسائر القطاع بارتفاعه 0.98 %.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.79% متأثراً بانخفاض سهم الدار 1.78% وإشراق 3.4%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.46% بعد هبوط سهم دانة غاز 3.44% وطاقة 3.06%. في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات 0.58% معززاً بارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وحصد سهم إعمار العقارية أعلى التداولات من حيث القيمة في دبي ب47.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.59 درهم، تلاه سهم جي أف أتش بسيولة قدرها 27.46 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 4.31% وأغلق عند 1.11 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 21.4 مليون درهم، وأغلق عند 5.3 درهم.

وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات في سوق العاصمة بقيمة 91 مليون درهم، مغلقاً عند 14.4 درهم، تلاه سهم دانة غاز باستقطابه سيولة بقيمة 56.24 مليون درهم، ليغلق عند 0.955 درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بنحو 30 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 17.2 درهم.

وكان أكبر الرابحين في دبي سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 3.08% مغلقاً عند 0.2 درهم، في المقابل، كان أكبر المتراجعين سهم دار التكافل، ونزل بنسبة 9.11% مغلقاً عند 0.51 درهم.

وسجل سهم أركان لمواد البناء الارتفاع الأكثر في أبوظبي بنسبة 4.42% مغلقاً عند 0.52 درهم، في المقابل، سجل سهم منازل العقارية الانخفاض الأكثر بنسبة 3.66% مغلقاً عند 0.4 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق الإمارات بصافي استثمار بلغ 31.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 12 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و19 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 31.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.72 مليون درهم محصلة بيع العرب، و16.46 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، أمس على أسهم شركات جي أف أتش وسوق دبي المالي والعربية للطيران وإعمار مولز، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دي إكس بي ودبي للاستثمار والواحة كابيتال وإعمار العقارية.

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية في السوقين، بصافي استثمار بلغ 32 مليون درهم محصلة شراء، منها 22.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و9.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 32 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 22.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و9.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

دبي المالي

خمس شركات فقط في القائمة الخضراء



تزايدت الضغوط على مؤشر سوق دبي المالي بعد تراجعه 1.02% عند مستوى 2699.6 نقطة، نتيجة الهبوط الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة مع استقرار قطاع الصناعة.



شهد السوق تداول 134.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 179.1 مليون درهم، نفذت من خلال 3374 صفقة، وجرى تداول أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة.

وحصد سهم إعمار العقارية أعلى التداولات من حيث القيمة ب47.3 مليون درهم، وتراجع بنسبة 3.16% مغلقاً عند 4.59 درهم، تلاه سهم جي أف أتش بسيولة قدرها 27.46 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 4.31% وأغلق عند 1.11 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 21.4 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.15% إلى 5.3 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 3.08% مغلقاً عند 0.2 درهم، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري، الذي أغلق مرتفعاً 2.18% إلى 0.75 درهم.

في المقابل، كان أكبر المتراجعين سهم دار التكافل، ونزل بنسبة 9.11% مغلقاً عند 0.51 درهم، ثم سهم الإثمار القابضة، بتراجعه 5.88%، فيما حل بالمركز الثالث من حيث التراجع سهم الخليج للملاحة، وانخفض بنسبة 5.45% ليغلق عند 1.04 درهم.

أبوظبي للأوراق المالية

«أبوظبي الأول» و«دانة غاز» الأكثر تداولاً



هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% إلى مستوى 4960.04 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والطاقة.



شهد السوق تداول 95.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 211.34 مليون درهم، نفذت من خلال 1703 صفقات، وجرى تداول أسهم 23 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة.

وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 91 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.41% مغلقاً عند 14.4 درهم، تلاه سهم دانة غاز باستقطابه سيولة بقيمة 56.24 مليون درهم، ونزل بنسبة 3.44% ليغلق عند 0.955 درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بنحو 30 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.58% إلى 17.2 درهم.

وسجل سهم أركان لمواد البناء الارتفاع الأكثر بنسبة 4.42% مغلقاً عند 0.52 درهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري وزاد بنسبة 0.99% إلى 8.22 درهم، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي، وصعد بنسبة 0.85% عند 1.18 درهم.

في المقابل، سجل سهم منازل العقارية الانخفاض الأكثر بنسبة 3.66% مغلقاً عند 0.4 درهم، وجاء ثانياً سهم دانة غاز، ثم سهم إشراق العقارية بنزوله 3.4% عند 0.54 درهم.