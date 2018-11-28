حجوزات نشطة للسفر في الإمارات خلال ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أكد رؤساء شركات سياحة وسفر، انتعاش حركة السفر في دولة الإمارات خلال الموسم السياحي المقبل وخاصة في الفترات من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2018، مشيرين إلى وجود حجوزات نشطة للسفر في موسم عطلة رأس السنة والتي تتزامن مع عطلة المدارس الشتوية للفصل الأول.



قال رؤساء شركات سياحة وسفر ل ”الخليج 365”: إن حجوزات رحلات الطيران القادمة والمغادرة، قد شهدت ارتفاعاً قوياً على حد سواء، حيث سجلت شركات الطيران إشغالاً شبه كامل على متن الرحلات من منتصف ديسمبر/‏‏كانون الأول مع بدء عطلة المدارس في الإمارات، مشيرين إلى أن الرحلات القادمة أيضاً ارتفعت بفعل النشاط السياحي الشتوي الذي تشهده الدولة، من قبل السياح الدوليين.



وأضافوا أن أسعار تذاكر الطيران، شهدت ارتفاعات متفاوتة على بعض الوجهات في المنطقة، فيما استقرت الأسعار إلى وجهات معينة في أسواق مختلفة مثل أوروبا، موضحين أن عاملي الطلب والعرض يحددان أسعار التذاكر في جميع الوجهات.



وقال رياض الفيصل رئيس شركة «أصايل للسياحة»: إن هنالك انتعاشاً في الطلب على السفر على العديد من الوجهات وذلك بالتزامن مع موسم العطلات المقبلة التي التقت مع عطلة المدارس النصفية إلى جانب عطلة رأس السنة.



وأضاف الفيصل أن رحلات الطيران المغادرة والقادمة في الدولة، شهدت إشغالات مرتفعة جداً، خلال العطلات المقبلة، فيما يتوقع أن تسجل إشغالاً كاملاً مع بدء عطلة المدارس في منتصف ديسمبر/‏‏كانون الأول حتى يناير/‏‏كانون الثاني المقبل.



وأشار إلى أن العديد من العائلات انتهزت فرصة عطلة المدارس، من أجل السفر لقضاء عطلة رأس السنة في بلدانهم، مما دفع بنمو الطلب على السفر خلال هذه الفترة التي دائما ما تشهد حركة سفر نشطة.



ولفت الفيصل إلى نشاط حركة السفر الوافدة إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي تقيمها الدولة خلال اليوم الوطني، فضلاً عن كونها وجهة سياحية مفضلة خلال رأس السنة التي تشهد العروض والألعاب النارية في العديد من الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة.



وعلى صعيد الأسعار، قال إيهاب أيوب مدير عام شركة «زا فيكشن» للسفر والسياحة: إن الطلب والعرض هما العاملان الرئيسيان في تحديد أسعار الطلب، لكن شركات طيران تتبع استراتيجية معينة في تسعير تذاكر السفر، ضمن شرائح معينة تقوم بطرحها تباعاً تمتد حتى ستة أشهر من تاريخ الرحلة، وحتى الوصول إلى مواعيد قريبة من الرحلة، تكون فيها الأسعار أعلى من المعدل.



وأشار أيوب إلى أن حجز تذاكر الطيران بمواعيد قريبة من موعد السفر، يرفع من أسعار التذاكر، موضحاً أن زيادة الطلب على السفر أيضاً، وزيادة حركة الحجوزات، ترفعان النطاق السعري للتذكرة وهذا ما نشهده دائما في موسم الذروة أو العطلات.



ومن جانبه، قال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا تورز» السياحية، إن السوق المحلي يشهد حركة سياحية نشطة خلال الموسم الشتوي، مشيراً إلى أن هنالك طلباً على السفر إلى الإمارات من السوق الأوروبي.



وأضاف أن حركة الحجوزات المبدئية مبشرة للغاية وخاصة من السياحة الداخلية والخارجية أيضاً، موضحاً أن السياحة الدولية تشكل حصة كبيرة من الحجوزات في فترة عطلة رأس السنة الميلادية.



ولفت إلى أن العروض السياحية التي توفرها الشركات هذا العام، تعتبر أفضل من العام الماضي، لا سيما مع تنوع المنشآت الفندقية، ووجود عدد كبير من شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى الدولة.