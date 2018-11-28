صحيفة «الشعب»: جاك ما عضو في الحزب الشيوعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

كشفت الصحافة الرسمية الصينية أن جاك ما، مؤسس شركة علي بابا الصينية للتجارة على الإنترنت وأغنى رجل في الصين، هو عضو في الحزب الشيوعي الصيني.

وانتماؤه إلى الحزب الذي يبلغ عدد أعضائه 89 مليوناً، كشفته صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، عبر مقالة أشادت بالجهات الفاعلة في تطور الصين.

وبذلك ينضم رجل الأعمال الذي ألمح في السابق إلى أنه يفضل ألا يتدخل في السياسة، إلى شخصيات أخرى بالغة الثراء وهي من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، مثل الملياردير شو جيايين، القطب العقاري ومؤسس مجموعة ايفرغراند.

وأضافت صحيفة «الشعب» في مقالها الذي نشرته الاثنين أن جاك ما، اضطلع بدور مهم على صعيد «طرق الحرير» الجديدة، وهي برنامج عملاق للاستثمار الصيني، خصوصاً في آسيا وأوروبا، والذي أطلقه في 2013 الرئيس الصيني شي جين بينغ.



كذلك يُعتبر واحداً «من البناة الاستثنائيين للاشتراكية بخصائص صينية في إقليم جيجيانغ» الذي تتخذ فيه شركة علي بابا مقرها.

ويرغب الرئيس الصيني في توسيع نفوذ الحزب إلى القطاع الخاص. وبالتالي فإن كل شركة تضم أكثر من ثلاثة أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني يجب أن تشكل خلية في الحزب. (أ ف ب)