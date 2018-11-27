شكرا لقرائتكم خبر عن هيبيت سبورتس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة هيبيت سبورتس اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2019 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت تراجع صافي المبيعات إلى ما قيمته 216.9$ مليون مقابل 237.8$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:17 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة هيبيت سبورتس في بورصة ناسداك بنسبة 2.01% أي بنحو 0.36 نقطة إلى مستويات 17.60$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب خفض الشركة توقعاتها لمجمل أرباح العام المالي الجاري 2019 إلى ما بين 1.55$ و1.65$ للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات السابقة ما بين 1.57$ و1.75$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة هيبيت سبورتس للربع الثالث من العام المالي 2019 تقلص صافي دخل إلى ما قيمته 1,499$ ألف أي 0.08$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 7,564$ ألف أي 0.37$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.