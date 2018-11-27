شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الربيل بأكثر من 2% مستكملة مسيرات الخسائر التي تلحق بالأصول الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الاثنين بالمائة أو بقرابة 0.02$ اليوم الثلاثاء لنشهد تراجعها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري واستقرارها بالقرب من الأدنى لها في تسعة أسابيع التي حققتها في نهاية الأسبوع الماضي في ظلال عمليات البيع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي تخللها عمليات تصحيحية محدودة.

وفي تمام الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل 2.48% إلى مستويات 0.35486$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.36341$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.34660$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.36763$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 14.1$ مليار.

هذا تستكمل الربيل مسيرات الخسائر التي تكبدتها لأول مرة في ستة أسابيع خلال الأسبوع الماضي والتي فاقت خلاله الخمسة وعشرون بالمائة من قيمته السوقية لتعكس أسوء أداء أسبوعي لها منذ مطلع آب/أغسطس الماضي، ولتعد بذلك بصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية مؤخراً.

وذلك وسط خروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية خلال الآونة الأخيرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالانقسام الأخير الذي تم على العملة الرقمية بتكوين كاش يعد عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة إلى 0.329$ يوم الأحد الماضي.