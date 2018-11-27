شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو"تسعى لاستثمار 250 مليار دولار بالكيماويات والغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الشركة تعتزم استثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الكيماويات عالمياً، وتسعى أيضا لاستثمار 150 مليار دولار بقطاع الغاز خلال العقد المقبل.

وأوضح الناصر بحسب موقع قناة العربية أن "أرامكو" تستهدف من استثمارات بالغاز زيادة الإنتاج لـ23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا، مشيرا إلى أن السعودية تتطلع لإنشاء خطط لإقامة نشاط غاز دولي متكامل.

وجاءت تلك التصريحات خلال منتدى اكتفاء الذي أطلقته الشركة أمس ويستمر إلى نهاية الأسبوع والتي وقعت به عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا.

ويعتزم برنامج "اكتفاء"، أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية، إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.